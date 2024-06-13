Kilis'te hasat başladı: Fiyatı 5 kat arttı

Kilis'in önemli gelir kaynaklarından biberin hasadına başlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 15:30
Kilis'te hasat başladı: Fiyatı 5 kat arttı
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Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, biberin üreticilere bereketli kazanç getirmesini temenni etti. İlde yaklaşık 45 bin dekarda biber üretimi yapıldığını belirten Özdemir, bunun 25 bin dekarının dolmalık ve salçalık, 20 bin dekarının ise kurutmalık biber olduğunu aktardı.

Özdemir, meşakkatli bir sürecin ardından üreticilerin emeklerinin meyvelerini almaya başladığın, geçen yıl 68 bin ton biber rekoltesi elde edildiğini bu yıl ise 75 bin ton rekolte beklentisi olduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala bibere olan talebin arttığını belirten Özdemir, "Geçtiğimiz yıl tarlada kilogramı 5 TL iken bu yıl 25 TL'ye yükseldi bu da çiftçinin yüzünü güldürdü." dedi.

Çiftçi Umut Göçmen de bu yıl 35 dekarda biber üretimi yaptığını, yaklaşık 250 ila 300 ton arasında ürün beklediğini ifade etti.


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