Kilis'te sabahın erken saatlerinde başlayan hasat gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor! Kilosu 10 TL...

Yayınlanma: 18.06.2024 - 20:18

Güncelleme: 18.06.2024 - 20:18

Kilisli çiftçilerin yeni sezon hazırlıkları devam ederken, hububat üreticileri tarlalarına ektikleri buğday, arpa ve mercimek gibi temel tarım ürünlerinin hasadı gerçekleştiriyor. Kilis'in Polateli, Musabeyli ve Elbeyli ilçelerindeki bereketli hasat bayramda da devam ediyor. Bu hububat veriminde önemli bir artış bekleniyor. Üreticiler, umutla bekledikleri bereketli hasat için Kurban Bayramı'nda da ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı'nda da hiç ara vermeden çalıştıklarını söyleyen Çiftçi Ümit Yaşar Şahan, ‘‘Bu sezon hububat hasadının Kurban Bayramına denk gelmesiyle birlikte gece gündüz demeden hasada devam ediyoruz. Çiftçinin ekinine bir zarar gelmemesi için sabahın erken saatlerinde başlayan mesai gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor'' dedi.

Yağışların bol olmasıyla birlikte verimlerin artmasıyla birlikte çifte bayram yaşadıklarını dile getiren Çitçi Kemal Uğur, ‘‘Bu sezon bol yağan yağışlardan dolayı verimimiz çok güzel. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 10 TL olan fiyat biz çiftçilere düşük geldi. Ülke genelindeki vatandaşlar bayram tatilini yaparken, biz üreticiler çalışmaya devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

‘‘150 BİN DEKAR ALANDA HASAT DEVAM EDİYOR''

150 bin dekar alanda buğday ve arpa üretimi yapıldığına söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, ‘‘Kurban Bayramı tatilinde herkes bayramı iyi bir şekilde yaşarken, çiftçilerimiz sahalarda üretime devam etmektedir. Fiyat konusunda çiftçilerimiz mağdur ama verim konusu ise çiftçilerimizin yüzünü güldürmeyi başardı. Çiftçilerimizin beklediği fiyat 15 TL iken açıklanan fiyatların 10 TL olması üreticilerimizi üzdü'' diye konuştu.