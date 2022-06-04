Killa Hakan kimdir? Killa Hakan neden yoğun bakımda? Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl?
Ünlü rapçi Killa Hakan kimdir? Killa Hakan'ın gerçek ismi nedir? Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl?
Tam adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan 1973 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Killa Hakan aslen Tokatlı'dır. Kreuzberg'de doğan büyüyen ve okuyan Killa Hakan genç yaşta cezaevine girdi. Cezaevinde şarkı sözleri yazan Killa Hakan Almanya'da Türkçe rap yapmaya başladı. Killa Hakan, Kreuzberg'de Türk gençlerinden oluşan 36 Boys isimli çetenin üyesidir.
Killa Hakan'ın albüm ve şarkıları
1997 Mesaj
2002 Çakallar
2003 Rapüstad
2005 Semt Semt Sokak
2007 Kreuzberg City
2008 Bomba Plak
2009 Volume Maximum
2012 Orijinal
2012 Sabır (Ata Demirer ile)
2014 Son Mohakan
2014 Ghettoda Aşk
2018 Killa Hakan
2019 Fight Kulüp
2019 Fight Kulüp (Bonus Tracks)
2020 Her Şey Yolundadır (Eko Fresh & Ayaz Kaplı ile)
2020 Saniye Saniye
2020 Hodri Meydan
2020 Ne Fark Eder? (Eko Fresh & Umut Timur ile)
2020 Bang Bang (Khontkar ile)
2020 Yalaka
2020 Killa Sıkar
2020 Kreuzberg City
2020 Fight Kulüp 2 (Massaka & Ceza & Contra & Anıl Piyancı & Khontkar & Summer Cem ile)
2020 Aklımda Anılar (Halil Söyletmez ile)
2021 Escobar
2021 Killa
KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU
Killa Hakan' adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Durmuş'un yoğun bakımda oldğu öğrenildi.
Kötü haberi rapçi Massaka şu sözler ile duyurdu "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."
Son aylarda sağlığı ile ilgili sıkıntılar yaşayan Killa Hakan Mart ayında sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yapmıştı "Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye calışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah.
Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"
Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda olduğu henüz bilinmiyor.
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