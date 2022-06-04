Killa Hakan kimdir? Killa Hakan neden yoğun bakımda? Killa Hakan'ın sağlık durumu nasıl?

04 Haziran 2022 Cumartesi, 12:55

Tam adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan 1973 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya geldi. Killa Hakan aslen Tokatlı'dır. Kreuzberg'de doğan büyüyen ve okuyan Killa Hakan genç yaşta cezaevine girdi. Cezaevinde şarkı sözleri yazan Killa Hakan Almanya'da Türkçe rap yapmaya başladı. Killa Hakan, Kreuzberg'de Türk gençlerinden oluşan 36 Boys isimli çetenin üyesidir.

Killa Hakan'ın albüm ve şarkıları

1997 Mesaj

2002 Çakallar

2003 Rapüstad

2005 Semt Semt Sokak

2007 Kreuzberg City

2008 Bomba Plak

2009 Volume Maximum

2012 Orijinal

2012 Sabır (Ata Demirer ile)

2014 Son Mohakan

2014 Ghettoda Aşk

2018 Killa Hakan

2019 Fight Kulüp

2019 Fight Kulüp (Bonus Tracks)

2020 Her Şey Yolundadır (Eko Fresh & Ayaz Kaplı ile)

2020 Saniye Saniye

2020 Hodri Meydan

2020 Ne Fark Eder? (Eko Fresh & Umut Timur ile)

2020 Bang Bang (Khontkar ile)

2020 Yalaka

2020 Killa Sıkar

2020 Kreuzberg City

2020 Fight Kulüp 2 (Massaka & Ceza & Contra & Anıl Piyancı & Khontkar & Summer Cem ile)

2020 Aklımda Anılar (Halil Söyletmez ile)

2021 Escobar

2021 Killa

KİLLA HAKAN'IN SAĞLIK DURUMU

Killa Hakan' adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Durmuş'un yoğun bakımda oldğu öğrenildi.

Kötü haberi rapçi Massaka şu sözler ile duyurdu "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

Son aylarda sağlığı ile ilgili sıkıntılar yaşayan Killa Hakan Mart ayında sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yapmıştı "Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye calışıyorum. Sağlıgım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah.

Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…"

Killa Hakan'ın neden yoğun bakımda olduğu henüz bilinmiyor.