Killa Hakan'ın son hali takipçilerini şaşırttı

Güneş gözlüğü ve bandasını hiç çıkarmayan ünlü rapçi Killa Hakan, yıllar sonra gözlüğünü ve bandanasını çıkararak fotoğraf paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2020 Pazartesi, 15:19
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Asıl adı Durmuş Hakan olan rap sanatçısı Killa Hakan,  bandalı ve gözlüklü tarzı ile tanınıyordu. Ünlü rapçinin son paylaşımında bu aksesuarları kullanmaması hayranlarını şaşırttı.

Son olarak Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile birlikte söylediği Fight Kulüp şarkısı ile gündeme gelen ünlü rapçi Killa Hakan, bambaşka bir tarz ile ortaya çıktı.

Katıldığı programlarda ve çektirdiği fotoğraflarda sürekli gözlükleri ve bandanasıyla görülen Killa Hakan, yıllar sonra gözlüğünü ve bandanasını çıkardı.

Ezhel ve Murda ile fotoğraf paylaşan Killa Hakan’ın yeni hâli, sosyal medyada gündem oldu.


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