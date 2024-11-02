Kilosu 500 bin lira! Eskişehir'de 112 dekarlık alanda yetişiyor....
Eskişehir'de dünyanın en değerli baharatının yapıldığı safran bitkisinin hasadı, Vali Hüseyin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirilirdi.
Eskişehir'de dünyanın en pahalı baharatları arasında ilk sıralara gösterilen safran bitkisinin hasadı gerçekleştirildi. Tepebaşı ilçesinde bulunan 112 dekarlık tarım arazisine ekilmiş olan safranlar işçilerce sepetlere toplanıyor. Daha sonra yine el yordamı ile bitkinin en önemli kısmı olan dişi organları stigma kısmı ayıklanıyor. Oldukça zahmetli ve ince işçiliği olan hasatta 150 bin çiçekten 1 kilogram safran elde edilirken çiçekler koparılıyor, ayırılıyor, kurutuluyor ve pazara arz ediliyor.
Safranın, kanserden kalp hastalıklarına, diyabetten ruhsal durumun iyileştirilmesine kadar birçok sağlık faydasının olduğu biliniyor. Safrandan yapılan çay, bal, deodorant, krem gibi birçok ürün de hasat etkinliğinde tanıtıldı. Dünyada 500 ton safran üretilirken bunun 80 kilogramı Türkiye'de üretiliyor. Safranın kilogram fiyatı kalitesine göre 250 ila 500 bin lira arasında değişiyor.
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