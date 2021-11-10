Kim Kardashian 1 dakikada 1 milyon dolar kazandı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 16:10

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın giyim markası SKIMS, dünyaca ünlü marka Fendi ile işbirliği yaparak yeni bir koleksiyon çıkardı.

Üç yıl önce hayata geçirdiği giyim markasıyla çıkarılan yeni koleksiyon büyük beğeni topladı.

New York Post’un haberine göre koleksiyon satışa çıkar çıkmaz satıldı.

En uygun fiyatlı ürün olan 100 dolarlık çorap sütyeni de şu anda tüm renk ve bedenlerde tükenmiş durumda.

Ürünler internet üzerinden satışa açıldığı ilk bir dakikada Kardashian’a 1 milyon dolar kazandırdı.