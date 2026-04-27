Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik futbol sorusu: Tarihi yanıt herkesi şaşırttı!

27.04.2026 09:47:00
ATV’nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de 18 yaşındaki Ahmet Bera Sevim, 1 milyon TL değerindeki futbol sorusuna kadar ulaştı. Milli Takım tarihine dair sorulan kritik soruda risk almayan genç yarışmacı, verdiği tahminle doğru cevabın uzağında kalarak yarışmadan çekildi.

Ekranların en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yarışmaya damga vuran isim ise henüz 18 yaşında olmasına rağmen sergilediği soğukkanlı performansla Ahmet Bera Sevim oldu. İlk baraj sorularını hızla geçen Sevim, 500 bin TL’lik soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödüle bir adım yaklaştı.

1 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ O SORU

Milyonluk barajı açan genç yarışmacının karşısına Türk spor tarihini ilgilendiren zorlu bir soru çıktı. Yarışmacıya, “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcu kimdir?” sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Türk futbolunun efsane isimleri yer alırken, yarışmacı uzun süre düşündü.

RİSK ALMADI, YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Milyonluk soruda çift cevap jokerini daha önce tüketen Ahmet Bera Sevim, cevaptan emin olamayınca risk almamayı tercih etti. Kazandığı 500 bin TL’yi korumak isteyen genç yarışmacı, yarışmadan çekilme kararı aldı. Sunucu Oktay Kaynarca'nın "Çekilmeseydin ne derdin?" sorusuna ise "Lefter Küçükandonyadis" yanıtını verdi.

DOĞRU CEVAP: ZEKİ RIZA SPOREL

Yarışmacının tahmininin aksine, Türkiye A Milli Futbol Takımı formasıyla bir maçta üç gol birden atarak (hat-trick) tarihe geçen ilk isim Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Zeki Rıza Sporel idi. Sporel, bu tarihi başarıyı 1924 yılında Türkiye'nin Çekoslovakya ile oynadığı maçta kaydetmişti.

Ahmet Bera Sevim, yarışmadan 500 bin TL’lik ödülle ayrılarak hem bilgisi hem de stratejik kararıyla izleyicilerin takdirini kazandı.

Termessos Antik Kenti nerededir? Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında 300 bin TL değerindeki soru açıldı. Peki, Termessos Antik Kenti nerededir? Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik sorunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran futbol sorusu: Barcelona’yı yenen ilk Türk takımı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışmacı Salih Burak Erten, 500 bin TL’lik "Barcelona’yı resmi bir maçta mağlup eden ilk Türk takımı hangisidir?" sorusuyla karşılaştı. Cevaptan emin olamayarak yarışmadan çekilen Erten'in tahmin ettiği Galatasaray şıkkı yanlış, doğru yanıt ise Trabzonspor çıktı.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: İkinci soruda joker kullandı! ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde, yarışmacı İrem Yalçın’ın ikinci soruda joker kullanması izleyicileri ve ekran başındakileri şaşırttı. Oldukça basit bir soruda heyecanına yenik düşen yarışmacı, doğru cevabı ancak seyirci desteğiyle bulabildi.