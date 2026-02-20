Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan anlar: İkinci soruda joker kullandı!

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi yine ilginç anlara sahne oldu. Yarışmaya İstanbul’dan katılan İrem Yalçın, ilk soruyu başarıyla geçtikten sonra ikinci soruda beklemediği bir kararsızlık yaşadı.

"GAKLAYAN HAYVAN" SORUSU ZORLADI

Yarışmacının karşısına çıkan ikinci soruda, "Gaklayabilen bir hayvanın muhtemelen nesi vardır?" ifadesi yer aldı. Seçenekler arasında yer alan doğru cevabı vermekte tereddüt eden Yalçın, henüz yarışmanın başında olmasına rağmen seyirci jokeri hakkını kullanmaya karar verdi.





SEYİRCİNİN %89'U "GAGA" DEDİ

Oylama sonucunda stüdyodaki seyircilerin yüzde 89’u "B- Gagası" şıkkını tercih etti. Seyircinin yönlendirmesiyle doğru şıkkı seçen İrem Yalçın, elenmekten son anda kurtularak bir sonraki baraj sorusuna geçmeye hak kazandı.

YARIŞMAYA 5 BİN TL İLE VEDA ETTİ

İkinci soruda yaşadığı tutukluğu üzerinden atmaya çalışan genç yarışmacı, ilerleyen dakikalarda soruları doğru yanıtlamaya devam etse de yarışmanın orta aşamalarında elendi. Heyecanına yenik düştüğü gözlemlenen Yalçın, toplamda 5 bin TL ödül alarak Kim Milyoner Olmak İster macerasını noktaladı.