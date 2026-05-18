Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik soru heyecanı: Dikkuyruk sorusu yarışmacıyı eledi

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran genel kültür yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", bu hafta da ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı.



Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen programa, İlayda Çavdar isimli yarışmacının performansı damga vurdu. Üst üste verdiği doğru cevaplarla büyük başarı gösteren Çavdar, 500 bin TL değerindeki 10'uncu soruyu açtırmaya hak kazandı.

Ancak yarışmacının karşısına çıkan biyoloji ve genel kültür odaklı soru, milyona giden yolda kaderini belirledi.

İŞTE YARIŞMACIYI ZORLAYAN O SORU VE ŞIKLAR

Joker hakkı kalmayan İlayda Çavdar'ın karşısına çıkan 500 bin TL değerindeki 10'uncu soru ve seçenekler şu şekilde oldu:

Soru: Dikkuyruk, hangi hayvanın küçük bir türüdür?

A) Fare

B) Kertenkele

C) Akrep

D) Ördek





"AKREP" DEDİ, "ÖRDEK" ÇIKTI: 1 MİLYON TL'LİK KAPI KAPANDI

Soru karşısında uzun süre düşünen ve üzerinde akıl yürüten İlayda Çavdar, risk alarak şansını denemek istedi. Kürsüde heyecanlı anlar yaşayan yarışmacı, "C- Akrep" yanıtını verdi.

Ancak doğru cevabın "D- Ördek" olduğunun açıklanmasıyla birlikte stüdyoda büyük bir burukluk yaşandı. Yarışmacı eğer bu soruya doğru yanıtı verebilseydi, bir sonraki aşama olan 1 milyon TL'lik baraj sorusunu açtırmaya hak kazanacaktı.

Yarışma kuralları gereği baraj sorusunda elenen İlayda Çavdar, hedeflediği büyük ödül yerine 50 bin TL teselli ikramiyesi alarak Kim Milyoner Olmak İster macerasını noktaladı. Doğru cevabı ekranda gören Çavdar, yaşadığı üzüntüyü gizleyemedi.

DİKKUYRUK NEDİR?



Ördekgiller familyasından olan dikkuyruk (Oxyura leucocephala), kuyruğunu dik tutmasıyla bilinen, dünya genelinde nesli tehlike altında olan küçük bir ördek türüdür. Türkiye'de de özellikle Burdur Gölü gibi sulak alanlarda kışlamasıyla bilinir.