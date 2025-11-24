Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an: Yarışmacı ilk soruda elendi

Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın yaptığı genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İsterin son bölümünde ekran başındakileri şaşırtan bir olay yaşandı.

Düzce’den yarışmaya katılan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu 27 yaşındaki Elif Okumuş, yarışmanın daha ilk sorusunda yaptığı büyük hata nedeniyle elenerek programa veda etti.

HEYECANA YENİK DÜŞTÜ

Kaynarca’nın yönelttiği, “Size ‘çay, kahve, gazoz, ayran, meyve suyu’ gibi seçenekler sunuluyorsa öncesinde muhtemelen hangi soru sorulmuştur?” şeklindeki açılış sorusu, yarışmacı için beklenmedik bir sonun başlangıcı oldu.

Şıklar arasında “Aç mısın?”, “Ne içersin?”, “Tatlı yer misin?” ve “Kahvaltı yaptın mı?” seçenekleri yer alırken Okumuş, heyecanın etkisiyle doğru cevap olan B şıkkı “Ne içersin?” yerine A şıkkı “Aç mısın?” yanıtını işaretledi.

Cevabın açıklanmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan yarışmacı, ilk soruda elenen nadir isimlerden biri olarak programa veda etti. Okumuş, herhangi bir para ödülü kazanamadan stüdyodan ayrılırken sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.