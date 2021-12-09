'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında gaf yapan Kenan İmirzalıoğlu özür diledi

09 Aralık 2021 Perşembe, 17:22

Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yapılan gafla ilgili konuştu.

Posta gazetesinin haberine göre; türkücü Arif Şentürk için "Yıllar önce rahmetli oldu" diye gaf yapan İmirzalıoğlu, "Sanırım Kamil Şönmez ile karıştırdım. Ben iki sanatçımızı da TRT’den hatırlarım. Kendisini aradım ve özür diledim o da kabul etti” dedi.

Arif Şentürk de yaşanan konuyla ilgili açıklama yaptı.

"BEN ÇOK KÖTÜ OLDUM"

Şentürk şu ifadeleri kullandı:

“Sabaha kadar telefonum susmadı. Akşamları uzandığım yerden izlerim Kim Milyoner Olmak İster'i. Benim türkümün sözleri yazıldığını görünce heyecanlandım bakalım bilebilecek mi soruyu diye. Bekledim, çocuk bilemedi. Kenan 'Rahmetli sanatçı' deyince ben çok kötü oldum. En son dün Kenan aradı beni, özür diledi. ‘Bana getirilen metin buydu. Sana karşı mahcup oldum’