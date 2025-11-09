Kimse nedenini anlayamadı... İrem Derici'nin sosyal medya kullanıcısına yanıtı tepki çekti: 'Muhtemelen salağın tekisindir, hayatsız, amaçsız, keriz'

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin sosyal medyadan bir kullanıcıya verdiği yanıt gündem oldu.

"İrem Derici’yle aramızda 16 yaş olmasaydı çok iyi arkadaşlar olabilirdik çok yazık maalesef" yorumuna sert sözlerle yanıt veren Derici'nin, sosyal medya kullanıcısına neden böyle bir karşılık verdiği anlaşılamadı.

"MUHTEMELEN SALAĞIN TEKİSİNDİR, HAYATSIZ, AMAÇSIZ"

Bir kullanıcı, X'ten (eski adıyla Twitter) "İrem Derici’yle aramızda 16 yaş olmasaydı çok iyi arkadaşlar olabilirdik çok yazık maalesef" paylaşımını yaptı.

Derici ise o paylaşımı alıntılayarak, "Muhtemelen salağın tekisindir, sana ayıracak vaktim yok ama avukatın iyiyse benden bi’ şeyler kopar. Hayatsız. Amaçsız. Keriz. Take care" yanıtını verdi.

O YANIT TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü şarkıcının o yanıtı sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Derici'nin neden sert sözlerle yanıt verdiğini anlayamadı.

İşte o tepkilerden bazıları...