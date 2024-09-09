Kıraç, konserine giderken kayboldu

Ünlü şarkıcı Kıraç, Edirne'nin Havsa ilçesinde, düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'ndeki konserine giderken kayboldu.

Kıraç, konserine giderken kayboldu
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İHA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 15:57

Ünlü şarkıcı Kıraç, Edirne'nin Havsa ilçesinde, bu yıl 23'üncü düzenlenen Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali'ndeki konserine giderken kayboldu.

Edirne'ye şahsi aracıyla gelen şarkıcı Kıraç, konser alanını bulamayınca yolu ilçedeki vatandaşlara sordu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından konser alanını bulamayınca yaşadıklarını paylaştı.

Kıraç, Havsa'da konser alanını bulamayınca bir yurttaştan, "Selamünaleyküm, ağabey Kıraç konseri varmış ne tarafta?" diyerek yardım istedi.

Şarkıcıyı tanımayan yurttaş, Kıraç'a; "Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası" şeklinde cevap verdi.

Ünlü şarkıcının vatandaşla yaşadığı o anlar, sosyal medyada viral oldu.

Konser yerini bulan Kıraç, akşam ise hayranlarıyla buluşarak, sevilen şarkılarını seslendirdi.


Etiketler: #Kıraç #konser

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