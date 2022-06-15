Kirazın faydaları nedir? Kiraz yemenin faydaları nedir? Kiraz neye iyi gelir?

15 Haziran 2022 Çarşamba, 17:41

Kiraz çoğu rahatsızlık için faydalıdır. Aynı zamanda kilo vermeye yardımcı olan bir meyve, yazın sıvı kaybını azaltmak ve serinlemek isteyenlerin de ilk tercihi oluyor. İşte kirazın saymakla bitmeyen faydaları...

* Anti-İnflamatuar etkisi vardır:

İnflamasyon, vücudun hastalığa ve yaralanmaya verdiği doğal bir tepkidir. Kısa vadede sorun yaratmaz ama inflamasyonun süresi uzadıkça kronik sorunlar doğar. Sebzeler ve meyveler genellikle inflamasyonu azaltmada önemli rol oynar. Antioksidan ve anti-inflamatuar etkilerin yaşlanmayı yavaşlattığı, kalp, kanser, diyabet ve obezite gibi kronik hastalıklardan koruduğu bilinir.

* Gut Hastalığı ataklarını önleyebilir:

Kirazın anti-inflamatuar özelliği gut hastalığını yatıştırmada etkili olabilir. Ani ve şiddetli eklem ağrılarıyla karakterize olan gut, kandaki yüksek ürik asit seviyeleri nedeniyle tetiklenir. Çünkü atık olan ürik asit, eklemlerde kristalleşerek ağrıya ve şişmeye neden olur. Kiraz ürik asit dengesini korumada yardımcı olabilir.

* Tansiyon düşürücü etkisi olduğu bilinir:

Yüksek miktarda polifenol içeren kiraz, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Potasyum deposu kiraz, vücuttan fazla sodyumun atılmasını, potasyum-sodyum dengesinin sağlanmasını ve bu sayede de tansiyon seviyelerinin korunmasını sağlamada destekçidir. Yüksek tansiyon kardiyovasküler hastalıkların için önemli bir risk faktörüdür. Kiraz kalp sağlığının korunmasında etkilidir.

* Bağışıklık sistemi fonksiyonunda önemli bir yeri olan melatonin içerir:

Kiraz, doğal bir melatonin kaynağıdır. İyi ruh hali ve uyku üzerinde belirleyici olan melatonin, uykusuzluk çekenler için uykuya dalmayı kolaylaştırır. Araştırmalar, kirazın uyku kalitesi ve süresini arttırdığına işaret ediyor. Ancak daha çok araştırmaya ihtiyaç bulunuyor.

* Sporcular için yararlıdır:

Kirazın hem profesyonel hem amatör spor yapanlar için egzersiz sırasında dayanıklılığını artırdığına dair araştırmalar mevcut. Kirazın düşük glisemik indeks, anti-inflamatuar, anti-oksidatif ve kan akışını artırma özelliği sayesinde enerji verdiği düşünülüyor. Egzersiz sonrası kas hasarını ve ağrıyı hafifleterek kasların toparlanmasına da yardımcı olabilir.

* Kilo vermeye yardımcı olur:

Kiraz iyi bir lif kaynağı olarak zayıflama diyetlerine eklenebilecek bir meyvedir. Lifli besinler tokluk hissi vererek aşırı yemeyi engellerken tokluk süresini de uzatmış olur. Kiraz düşük glisemik indeksliyle de kilo vermede destekçiniz olabilir. Vitamin zengini bu meyvenin vücuttaki toksinleri de temizleyici bir özelliği bulunur.

* Cildi canlandırır:

Kirazın cilde faydaları içerdiği vitamin ve minerallerden anlaşılabilir. C vitamini içeriği ile cilde parlaklık veren kiraz, antioksidanlar sayesinde de cildi matlaştıran ve yaşlı görünmesine sebep olan serbest radikallerle savaşır. Güneşin ciltte yarattığı lekelenme gibi hasarların giderilmesinde yine destekçidir. Kirazları püre haline getirip bir tutam zerdeçal ve bir tatlı kaşığı bal ile karıştırın. Elde ettiğiniz bu macunu yüzüne sürüp 10-15 dakika bekleyin ve daha sonra durulayın.

* Kabızlık problemine çözüm olabilir:

Yetişkin bireyler için günlük enerji ihtiyacına göre meyve tüketim miktarı üç porsiyon olmaktadır. Bir su bardağı dolusu kiraz (yaklaşık 10-12 adet) bir porsiyon meyveye karşılık gelirken, kabızlık problemi yaşayanlar gün içerisindeki tüm meyve tüketimini kiraz olarak tercih edebilmektedir. Ancak diyetlerine çeşitlilik katmak için diğer meyvelere de yer vermek isteyenler kirazı 1-2 porsiyon ile sınırlandırabilir.

FAZLASI ZARAR!

Kiraz, çokça tüketebileceğiniz bir meyve değildir. Aşırı tüketiminde bağırsak hareketliliğini artırarak ishal yapabilir. Hatta kabızlık gibi sorunları olanlar genellikle kiraz sapı çayı içip rahatlama sağlayabilir. Potasyum içeriği kan sulandırıcı olduğu için kalp ve tansiyon sorunu olanlar daha dikkatli tüketmelidir.

KİRAZ KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon (100 gram) kadar kiraz 63 kaloridir. Besin değerleri ise şöyledir:

* Protein: 1 g

* Yağ: 0.2 g

* Karbonhidrat: 16 g

* Lif: 2 g

* Potasyum: 222 mg

* C vitamini: 7 mg