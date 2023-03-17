Kireç ve yağ lekesini tarihe karıştıran temizlik tüyosu! Bir tutam kahveyi ve..

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 23:43

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 23:43

Ev temizliği yapmak için her şeye özel bir temizlik malzemesi almak zorunda değilsiniz. Ev yapımı karışımlarla da sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Eğer siz de kireç ya da yağ sorununu çok sık yaşıyorsanız o zaman yapmanız gereken şey kahve ve asetonu karıştırmak olacaktır.

Artan temizlik malzemeleri fiyatlarına karşı evinizde bulunan iki ürünler efsane etkili bir temizlik ürünü elde edebilirsiniz. Çok güçlü bir temizlik ürünüyle size tertemiz bir mutfak ve banyo vaat ediyoruz.

KAHVE VE ASETONDAN YAĞ VE KİREÇ ÇÖZÜCÜ YAPIMI

Yarım su bardağı aseton, yarım fincan buzlu kahve ve 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanınız varsa, bu karışımı yapmak için hazırsınız demektir. İlk olarak bir kasenin içine kahveyi ve asetonu dökün. İyice karıştırdıktan sonra bulaşık deterjanını ilave edin. Birbirine tamamen geçene kadar güzelce karıştırın. Sonrasında bir sprey şişesine aktarmanız yeterli olacaktır.

Bu karışımı tencere, tava, tepsi dipleri ve banyonuzdaki kireçli yerlerde kullanabilirsiniz. Birkaç kez püskürtün ve 3-4 dakika bekletin. Ardından silmeniz yeterlidir. İnatçı lekeler varsa o zaman bunu 3-4 kez tekrarlamanız gerekebilir. Uygulamayı yapmadan önce alanın üzerinde küçük bir yerde deneme yapmalısınız. Bu işlemi yaptığınızda bir sorun yaşamazsanız karışımı öyle kullanın.

Harika bir ipucu: Davlumbazınızın yağlarını bu karışımla temizledikten sonra neden daha önce yapmadığınızı düşüneceksiniz!