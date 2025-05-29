Kırkikindi, Anadolu'da ilkbahar ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir. Peki, Kırkikindi yağışları başladı mı? Kırkikindi yağışları nedir? Kırkikindi yağışları ne zaman görülür?





KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN?

Kırkikindi yağmurları, Türkiye’de özellikle ilkbaharın sonlarına doğru görülmeye başlayan kısa süreli ve genellikle günün ikindi vaktinde etkili olan mevsimsel yağışlardır. Bu yağışlar, nisan yağmurlarının sona ermesinin ardından ortaya çıkar ve özellikle mayıs ayının sonlarından itibaren belirginleşir.

Adını halk arasında, yaklaşık 40 gün boyunca ikindi saatlerinde yağma ihtimalinin yüksek olmasından alan kırkikindi yağmurları, haziran ayının ortalarına kadar etkisini sürdürebilir. Ancak bu süre, coğrafi konuma göre değişiklik gösterebilir. Örneğin İç Anadolu Bölgesi’nde kırkikindi yağmurları daha düzenli ve uzun sürelidir. Buna karşın Ege, Marmara ve Akdeniz gibi bölgelerde bu yağışlar daha kısa süreli ve düzensiz olabilir.

Kırkikindi yağmurları, genellikle sıcak havanın yükselerek soğuk hava ile karşılaştığı saatlerde oluşur ve ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür. Tarım açısından toprağı nemlendirdiği için faydalı olmakla birlikte, bazı yıllarda şiddetli dolu ve fırtına gibi olumsuzluklara da neden olabilir.

Bu yağışlar, iklimsel geçişlerin ve baharın sona erip yazın habercisi olan dönemlerin doğal bir parçası olarak kabul edilir.

KIRKİKİNDİ İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Kırkikindi, Anadolu’da ilkbaharın sonları ile yaz başlarında, özellikle öğleden sonra ikindi vakitlerinde görülen kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlara halk arasında verilen isimdir. Bu yağışlar genellikle sıcak havanın yükselip soğuk hava kütleleriyle karşılaşması sonucu oluşan konveksiyonel yağışlardır. Kırk gün boyunca ikindi saatlerinde görülme ihtimali yüksek olduğu için bu ismi almıştır.

KIRKİKİNDİ YAĞMURLARI NASIL OLUŞUR?

Kırkikindi yağmurları, meteoroloji literatüründe "konveksiyonel yağış" ya da Türkçesiyle "yükselim yağışları" olarak sınıflandırılır. Güneş ışınlarının etkisiyle yeryüzü ısındıkça, yüzeye yakın hava tabakası da ısınır ve hafifleyerek yükselmeye başlar. Yükselen bu nemli hava, atmosferin daha soğuk katmanlarına ulaştığında her 200 metrede yaklaşık 1°C soğur. Soğuyan hava içerisindeki su buharı, yoğuşma sıcaklığına ulaşarak yoğunlaşır ve bulutları oluşturur. Bu süreç sonunda kısa sürede etkili olan, genellikle gök gürültülü ve yer yer dolu içerebilen şiddetli yağışlar meydana gelir. Kırkikindi yağmurları özellikle öğleden sonra ve ikindi saatlerinde gözlendiğinden bu adla anılmaktadır.