Kırklareli Ovası'nda tarlalar sarıya büründü: Alternatif olarak ekildi...

Kırklareli'nde çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 14:11
Kırklareli Ovası'nda tarlalar sarıya büründü: Alternatif olarak ekildi...
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Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Kırklareli Ovası'nda tarlaları sarı renge büründüren kanolalar çiçek açtı.

Trakya'nın yeni 'altın sarı çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemlerde yüksek verimi nedeniyle buğdaya tercih edilirken, ayçiçeğine ise rakip oldu.

Sonbaharda ekimi yapılan kanola kasım ve aralık aylarında yapraklandı, baharla birlikte tomurcuklar çiçek açtı. Yaklaşık 1 ay çiçekli haliyle görsel bir güzellik de sunan kanola, haziranda hasat edilmeye başlanacak.

Sarı çiçek açan kanola tarlalarının çoğalması Trakya'da ovaları da sarı-yeşil manzaraya bürüdü. Kanola tarlalarına gidenler, renk cümbüşünde bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.


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