Kirletiyoruz!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.12.2023 - 03:00

Uzmanlara göre Türkiye’de iklim değişikliğinden endişe duyanların oranı yüzde 73. Türkiye yaklaşık 550 milyon tonluk yıllık emisyon salımı ile küresel emisyonların yüzde 1’inden sorumlu. Türkiye’nin emisyonları göreceli olarak düşük paya sahip olmasına karşı, çalışan başına karbon emisyonları yıllar itibarıyla hızlı artıyor. Kişi başı karbon emisyonları 1990’larda 13 ton iken 2005-2006’da 20 tona kadar çıkmış durumda. Bu konuda G. Kore ile birlikte Türkiye itibar kaybederek göze batıyor. Türkiye’nin doğru politikalarla yeşil finansman stratejisi geliştirerek düşük karbon yoğunluklu ve yüksek katma değerli, yüksek teknolojili üretime geçmesi gerekiyor.

80 MİLYON İŞ KAYBI

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), “İklim ve Ekonomi Konferansı” kapsamında ekonomi basını ve iklim uzmanlarını Sapanca’da bir araya getirdi. Konferansta konuşan Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Erinç Yeldan, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yaptığı bir araştırmaya göre, küresel iklim değişikliğinin küresel ekonomiye maliyetinin 2030’da 2.5 trilyon dolar olacağını belirterek bu rakamın küresel milli gelirin yüzde civarında olduğunu vurguladı. Yeldan, söz konusu maliyetin özellikle düşük gelirli ve düşük orta gelirli ülkelere yansıyacağını aktardı. Yeldan’ın verdiği bilgiye göre, işgücü kayıpları 80 milyon istihdama mal olacak ve bu fatura ağırlıklı Orta Afrika ve Asya’nın yoksullarına düşecek.

Türkiye karşılaştırılabilir ülkeler arasında arasında en hızlı karbon emisyonu artıran ülke olarak görünüyor. İklim diplomasisi alanında Cop28’de taraflar arasında alınan diplomatik kararların uzağında kalındığını dile getiren Yeldan, tüm dünyada küresel iklim değişikliğinin fırsata çevrildiği ortamda Türkiye’nin bu fırsatı kullanmakta geciktiğine dikkat çekti. Banka kredilerinin kirletici sektörlerde yoğunlaştığının altını çizen Yeldan, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na göre yılda 800 milyar doları aşan yeşil finansman portföyünden pay alınarak bu durumun fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi.

15 MİLYAR DOLAR LAZIM

Yeşil enerji konusunda Türkiye’deki potansiyelin yüzde 90’ının kullanılmadığını belirten Shura Direktörü Alkım Bağ Güllü, “Türkiye’de sadece elektrik sektörünün karbonsuzlaşması için yıllık 15 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç var. 2030 yılına kadar Türkiye’de enerji sektörü için gereken finansman, dünyada bu dönemde oluşturulacak kaynakların yaklaşık 1000’de 5’ine tekabül ediyor” diye konuştu. Konda Yönetim Kurulu üyesi Bekir Ağırdır da yaptıkları araştırmalara göre Türkiye’de iklim değişikliğinden endişe duyanların oranının yüzde 73 olduğunu söyledi.

EGD Başkanı Recep Erçin ise “İçinde bulunduğumuz yeşil dönüşüm sürecini ekonomiden bağımsız düşünemeyiz çünkü kalkınma ve büyüme iklim odaklı düşünülmesi gereken bir konu” dedi.