Kirli Sepeti'nde yeni gelişme: Dizi devam edecek mi?

Ekranların sevilen dizisi Kirli Sepeti'nde yeni bir gelişme yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 19:45
Kirli Sepeti'nde yeni gelişme: Dizi devam edecek mi?
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NOW TV ekranlarında yayımlanan MedYapım imzalı dizinin 19 Mayıs tarihinde final yapması planlanıyordu. Ancak dizinin yükselen reytingleri bu durumu değiştirdi.

Pazar günleri ekranlara gelen dizi için alınan final kararı yükselen reytingler çerçevesinde yeniden değerlendirildi.

DEVAM EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin reytinglerinin yükselmesi üzerine yapım şirketi ekibe dizinin yeni sezonda da devam edeceğini açıkladı. Eğer bu hafta da reytingler yükselirse dizinin yeri daha da sağlamlaşacak.



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