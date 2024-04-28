'Kirli Sepeti' dizisi ekranlara veda ediyor
Başrollerinde Ceren Moray, Ayça Bingöl ve Cansu Tosun'un yer aldığı 'Kirli Sepeti' dizisi final yapıyor.
Now ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kirli Sepeti' dizisi için final kararı alındı. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin başrollerini Ceren Moray, Ayça Bingöl ve Cansu Tosun paylaşıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 19 Mayıs’ta ekrana gelecek olan 31. bölümünde ekrana veda etmesi planlanıyor.
Now'un şimdilik devam etmesi kesin olan dizileri arasında MedYapım’ın 'Hudutsuz Sevda' ve Gold Film’in 'Kızıl Goncalar' bulunuyor.
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