Yayınlanma: 28.09.2023 - 16:30

Güncelleme: 28.09.2023 - 16:30

Pakistan’ın doğusu halk arasında "kırmızı göz" hastalığı olarak bilinen konjonktivit salgınıyla mücadele ediyor. Peki, Kırmızı göz hastalığı nedir? Kırmızı göz hastalığı nasıl bulaşır? Kırmızı göz hastalığı ölümcül mü? İşte ayrıntılar...

Kırmızı göz, gözün beyaz bölgesinin yüzeyindeki kan damarlarının genişlemesi veya iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. Kırmızı gözün bilimsel adı "konjonktivit"dir ve gözlerin beyaz kısmını kaplayan ince bir zar olan konjonktivanın iltihaplanmasına bağlı olarak meydana gelir.

KIRMIZI GÖZ HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Enfeksiyonlar: Bakteriyel veya viral enfeksiyonlar (örneğin soğuk algınlığı veya grip), gözlerde iltihaplanmaya ve kızarmaya neden olabilir.

Alerjiler: Polen, ev tozu akarları veya hayvan tüyleri gibi alerjenlere maruz kalmak, alerjik konjonktivite yol açabilir. Bu durumda gözler sulanabilir, kaşınabilir ve kızarabilir.

Irritasyon: Gözlere yabancı cisimlerin girmesi, kimyasal maddelere maruz kalma veya kontakt lens kullanımı gibi faktörler, gözlerde tahrişe yol açabilir.

Kuru Göz Sendromu: Gözlerin yeterince nemlenemediği kuru göz sendromu, kızarıklığa neden olabilir.

Başka Sağlık Sorunları: Bazı sistemik hastalıklar veya gözün iç yapısına yönelik problemler, kırmızı gözün nedeni olabilir.

KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI TEDAVİSİ

Temelde altta yatan nedenin tedavisine dayanır. Örneğin, bakteriyel bir enfeksiyon varsa, antibiyotikler reçete edilebilir. Alerjik konjonktivitte antihistaminikler veya göz damlaları kullanılabilir. Irritasyon kaynaklı kırmızı gözler için ise gözleri rahatlatmak ve tahrişi azaltmak amacıyla soğuk kompresler veya göz damlaları önerilebilir.

Kırmızı göz, genellikle ciddi bir sorun olmasa da, eğer belirtiler uzun süre devam eder veya şiddetlenirse bir göz doktoruna başvurmanız önemlidir. Göz doktoru, kırmızı gözün nedenini belirleyerek uygun tedaviyi önerir ve komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.

KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI ÖLÜMCÜL MÜ?

Kırmızı göz hastalığı (konjonktivit), genellikle ölümcül bir hastalık değildir. Konjonktivit, gözün beyaz bölgesini kaplayan ince zarın iltihaplanmasıdır. Bu iltihaplanma enfeksiyonlar, alerjiler, tahriş edici maddelere maruz kalma veya başka nedenlerle ortaya çıkabilir.