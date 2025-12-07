Kırmızı ve siyah dövmelerde büyük risk: Bağışıklık zayıflayabilir

Yeni bir araştırma, dövmelerin yalnızca estetik bir uygulama olmadığını, aynı zamanda vücudun hastalıklara nasıl tepki verdiğini de etkileyebileceğini ortaya koydu. İsviçre’deki Universita della Svizzera italiana (USI) Biyotıp Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ve PNAS’ta yayımlanan çalışma, dövme mürekkeplerinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırma, en yaygın kullanılan siyah, kırmızı ve yeşil renklere odaklanarak mürekkebin toksisite seviyelerini değerlendirdi. Uzmanlara göre bu çalışma, dövme mürekkebinin bağışıklık tepkisine yönelik en kapsamlı inceleme olarak dikkat çekiyor ve dövme uygulamasına ilişkin ciddi sağlık risklerine işaret ediyor.

MÜREKKEP VÜCUTTA YILLARCA KALABİLİYOR

Çalışma, dövme sırasında deriye verilen mürekkebin yalnızca ciltte kalmadığını, vücutta dolaşarak bağışıklık sistemi hücrelerinde birikebildiğini gösterdi. Mürekkep partikülleri makrofaj adı verilen bağışıklık hücreleri tarafından parçalanamadığında, hücre ölümüne neden olarak iltihaplanmayı tetikleyebiliyor. Bu durumun, özellikle kırmızı ve siyah mürekkeplerde daha belirgin olduğu kaydedildi.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde pigmentlerin hızla lenf düğümlerine ulaştığı ve iki aya kadar burada depolandığı gözlemlendi. Araştırmacılar, dövmenin ardından Covid-19 aşılarına karşı bağışıklık tepkisinin zayıfladığını, buna karşın aynı mürekkeplerin UV ile etkisizleştirilmiş grip aşısına verilen tepkiyi artırdığını belirtti. Bulguların insanlar üzerinde ve farklı aşı türleriyle doğrulanması gerektiği vurgulandı.

KANSER VE BAĞIŞIKLIK HASTALIKLARI ARAŞTIRILIYOR

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) da pigment partiküllerinin nanoparçacık boyutunda olması nedeniyle yalnızca deride değil, vücut genelinde dolaşabileceğini belirtiyor. Ajans, dövmenin bağışıklık tepkisi, lenfomalar ve kanserle bağlantılarının araştırıldığını aktardı.

Dövmelerin popülaritesi artışını sürdürürken, Avrupa ve ABD’de 40 yaş altındaki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40’ının dövmeye sahip olduğu bildiriliyor. Uzmanlar, yaygınlığın artmasıyla sağlık risklerinin de toplum sağlığı açısından daha önemli hale geldiğini ifade ediyor.

Dövme mürekkepleri; plastik, vernik veya boya endüstrisi için tasarlanan organik pigmentler dahil olmak üzere 100’e kadar kimyasal madde içerebiliyor. Avrupa’da bu uygulama, 2022’den bu yana REACH yönetmeliği kapsamında düzenlemelere tabi tutuluyor.