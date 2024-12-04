Kış aylarında cilt sağlığı: Yaşlanma karşıtı 5 süper besin

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:45

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:45

Kış aylarında soğuk hava ve merkezi ısıtmanın kurutucu etkileriyle mücadele ederken, cildimizi içeriden beslemek büyük önem taşıyor. Este Medical Group'un estetik doktoru ve tıbbi direktörü Dr. Keyana Emamian, besin değeri yüksek bir diyetin cildimize olan faydalarını vurguluyor. İşte, Yaşlanma karşıtı 5 süper besin...

AVOKADO

Cilt sağlığını destekleyen süper besinlerin başında mütevazı avokado geliyor. Dr. Emamian, avokadoyu şu sözlerle övüyor:

"Avokadolar, nemi hapsetmeye ve cilt esnekliğini korumaya yardımcı olan tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Ayrıca avokadolar, serbest radikal hasarına karşı koruyan ve pürüzsüz, ışıltılı bir cildi destekleyen bir antioksidan olan E vitamini için harika bir kaynaktır."

YABAN MERSİNİ VE DİĞER MEYVELER

İkinci sırada, yüksek antioksidan içeriği sayesinde meyveler yer alıyor. Yaban mersini, çilek ve ahududu gibi meyveler sadece lezzetli değil, aynı zamanda cilt için de kurtarıcı nitelikte.

"Meyveler, kolajen üretimi için gerekli olan C vitamini ile doludur," diyen Dr. Emamian, sözlerine şöyle devam ediyor: "Kolajen, cildinizi sıkı ve genç tutmaktan sorumlu proteindir ve meyveleri düzenli olarak tüketmek ince çizgilerin ve matlığın görünümünü azaltabilir."

YAĞLI BALIK

Soğuk aylarda yaygın olan kuru ve pul pul dökülen ciltle mücadele etmek için Dr. Emamian, omega-3 içeriği nedeniyle yağlı balıkları öneriyor.

KOYU YAPRAKLI YEŞİLLİKLER

Dr. Emamian, cilt sağlığı için lahana, ıspanak ve pazı gibi koyu yapraklı yeşilliklerin tüketimini teşvik ediyor.

KURUYEMİŞLER VE TOHUMLAR

Son olarak, kuruyemişler ve tohumlar nemlendirici ve koruyucu faydaları nedeniyle listenin en üst sıralarında yer alıyor. Dr. Emamian, "Badem, ceviz, chia tohumu ve keten tohumu, cildi yatıştırmaya ve elastikiyeti artırmaya yardımcı olan E vitamini, çinko ve temel yağ asitleri bakımından zengindir" diyor.