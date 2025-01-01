Kış aylarının vazgeçilmez içeceği: Lezzeti Toroslar'dan geliyor

Yayınlanma: 01.01.2025 - 14:38

Güncelleme: 01.01.2025 - 14:38

Burdur'un Bucak ilçesindeki yaklaşık 1000 rakımlı Toros Dağları'nın eteklerinde yaşayan köylüler, yaz aylarında orkide yumrularını toplayarak kaynattıktan sonra yaklaşık 6 ay güneş altında kurutuyor.

Kurutulan yumrular ilçedeki tüccarlar tarafından satın alınarak önce taş değirmende öğütülüyor, ardından toz haline getirilerek inek sütü ve şekerle buluşturuluyor. Kısık ateşte ağır ağır kaynatılarak yaklaşık 45 dakika pişirilen salep, ardından servis ediliyor.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan Bucak salebi, eşsiz aroması ile damaklarda farklı bir lezzet bırakıyor. İlçede yapılan salep, tüccarlar tarafından Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Salep, ilçede yaz aylarında ise dondurmada kullanılıyor.

"TÜRKİYE'NİN BÜTÜN İLLERİNE GÖNDERİYORUZ"

Salep tüccarı Aziz Gündüz, Toroslar'da yetişen orkidelerin nisan, mayıs ve haziran aylarında toplandığını söyledi.

Salebin kilogramının 6 bin liraya satıldığını belirten Gündüz, "Toros Dağları'nın zirvelerinde yetişen salebin aroması ve kokusu eşsiz olur. Bucak salebinin ünü tüm Türkiye'ye yayıldı. Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Müşterilerimiz arasında siyasetçiler ve sanatçılar da yer alıyor" dedi.