Kış aylarının vazgeçilmez şifa üçlüsü: İnatçı öksürüğü kesen ıhlamur-bal-limon mucizesi...

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte evlerden yükselen ıhlamur kokusu, adeta bir gelenek haline gelir. Büyüklerimizden öğrendiğimiz bu doğal reçete, modern tıbbın da desteklediği en etkili bitkisel çözümlerden biri. Ihlamurun sakinleştirici etkisi, limonun C vitamini deposu olması ve balın antiseptik özelliği birleştiğinde ortaya tam anlamıyla bir "doğal ilaç" çıkıyor.

Ancak bu karışımı hazırlarken yapılan basit hatalar, içeceğin tüm besin değerini öldürebiliyor, hatta balın yapısını bozabiliyor. İşte uzman önerileriyle, etkisini ilk yudumda hissettiren doğru ıhlamur-bal-limon kürü...

MUHTEŞEM ÜÇLÜNÜN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR?

Bu üç besin bir araya geldiğinde birbirlerinin etkisini artırır (sinerjik etki):

Ihlamur: Terlemeyi teşvik ederek toksinlerin atılmasını sağlar, göğsü yumuşatır ve öksürük krizlerini hafifletir. Ayrıca stresi azaltarak rahat bir uyku sağlar.

Limon: İçeriğindeki yüksek C vitamini ile bağışıklık sistemini destekler. Asidik yapısı sayesinde boğazdaki bakterilerin yerleşmesini zorlaştırır.

Bal: Doğal bir antibiyotiktir. Boğazı bir film tabakası gibi sararak tahrişi önler ve kuru öksürüğü yumuşatır.

DİKKAT! BALI KAYNAR SUYA ATMAYIN

Bu karışımı hazırlarken en sık yapılan hata, balı kaynar suyun içine eklemektir. Uzmanlar, 60 derecenin üzerindeki sıcaklıkların balın içindeki yararlı enzimleri (diastaz vb.) öldürdüğünü ve balın besin değerini kaybettiğini belirtiyor. Hatta çok yüksek ısılarda balda HMF (Hidroksimetil furfural) adı verilen zararlı bileşenler artabilir.

Bu yüzden balı, ıhlamur çayı içilebilecek ılıklığa geldiğinde (yaklaşık 40-45 derece) eklemek en doğrusudur.

ADIM ADIM ŞİFALI KARIŞIM TARİFİ

En yüksek faydayı sağlamak için bu adımları izleyin:

Demleme: Bir tutam ıhlamur çiçeğini ve yaprağını demliğe koyun. Üzerine kaynar su ekleyin. Asla ıhlamuru suyla birlikte fokur fokur kaynatmayın; bu yöntem ıhlamurun tadını acılaştırır ve özünü kaybettirir.

Bekleme: Ağzı kapalı olarak 7-10 dakika demlenmesini bekleyin.

Birleştirme: Ihlamuru bardağa süzün. İçine yarım limonun suyunu sıkın. Hatta kabuklarını (iyice yıkadıysanız) içine atarak aromasını artırabilirsiniz.

Bal Dokunuşu: Çayınızın ısısı ılımaya başladığında 1 tatlı kaşığı hakiki süzme balı ekleyip karıştırın.

KİMLER DİKKAT ETMELİ?

Doğal olsa da bitki çaylarının tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Günde 2-3 fincan idealdir. Çiçek tozlarına alerjisi olanların ve diyabet hastalarının (bal kullanımından dolayı) doktorlarına danışarak tüketmeleri önerilir.