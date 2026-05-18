Kış uykusu bitti, bozkırın sevimli bekçileri uyandı: Sultan Sazlığı'nın Anadolu sincapları objektiflere yansıdı

Kayseri’nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan ve uluslararası öneme sahip olan Sultan Sazlığı Milli Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte biyolojik çeşitliliğinin en sevimli üyelerini yeniden ağırlamaya başladı.

Bölgedeki meraları ve çayırlık alanları kendilerine yaşam alanı olarak seçen, halk arasında "Anadolu gelengisi" olarak bilinen Anadolu yer sincapları, uzun süren kış uykusu dönemini geride bırakarak gün yüzüne çıktı.

Doğanın uyanışıyla birlikte yuvalarından çıkan yer sincapları, Sultan Sazlığı'nın eşsiz manzarasında yiyecek ararken ve beslenirken kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Bozkır ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından hayati bir öneme sahip olan Anadolu yer sincapları, toplumsal yaşam normları ve savunma mekanizmalarıyla dikkat çekiyor. Koloniler halinde yaşayan bu sevimli canlılar, beslenme esnasında ya da yuva çevresinde sürekli bir güvenlik önlemi alıyor.

Arka ayaklarının üzerinde adeta bir asker gibi dikilerek çevreyi gözetleyen gelengiler, herhangi bir yırtıcı veya tehdit unsuru sezdikleri anda ıslık benzeri keskin bir ses çıkarıyor. Bu ses dalgası sayesinde tüm koloni saniyeler içinde uyarılarak güvenli yuvalarına çekiliyor.