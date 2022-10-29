Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
Eskişehir kırsalında sonbaharın etkisiyle sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Eskişehir Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılinler Mahallesi çevresinde bulunan karaçam, kızılçam, ardıç ve sedir ağaçları sonbaharın etkisini göstermesiyle renk değiştirmeye başladı.
Sarı, yeşil ve kahverengini tonlarına bürünen ağaçlar kartpostallık manzaralara sahne oldu. Ağaçlara paralel uzanan yoldan araçlarıyla geçen sürücüler ise manzaranın tadını çıkardı. Yüksek kesimlerde doğanın güzelliklerini ortaya çıkaran kareler, görenleri kendine hayran bıraktı.
Sonbaharın renlerini barındıran ağaçlar kışa hazırlanırken, seyrine doyumsuz manzaralar ise dron ile havadan görüntülendi.
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