Kışın kuru ciltler için bakım önerileri

22 Mart 2022 Salı, 00:00

Yüz, boyun ve eller; Makyaj, sigara tüketimi, stres, yanlış beslenme,hava değişimi,UV ışınları,serbest radikaller gibi dış etkenlerden etkileniyor. Zaman içerisinde yüzünüzde siyah nokta, sivilce, yağlanma, kuruma ya da kırışıklık gibi sorunlar meydana geliyor.

Doç. Dr. İbrahim Aşkar; “Uygulayacağınız yanlış cilt bakımları ve kullanacağınız yanlış ürünler, beklediğinizden çok uzak sonuçlarla sizleri karşı karşıya bırakır.Öncelikle cildinizin tipini belirleyerek uygun cilt bakımını yapmanız gerekiyor.Cildin normal, yağlı, kuru, sivilceli, hassas ve olgun ciltler olmak üzere birçok çeşidi vardır.Kuru ciltler, ince gözeneklidir, yer yer damarlar belirginleşir, genellikle mat ve düzgün bir görünüme sahiptir. Termik ve mekanik etkilere karşı hassas olan kuru ciltler, küçük gözeneklere sahiptir, pul pul dökülme ve kepeklenme görülür.Göz çevresi ve şakaklarda, beyaz-sarı renkte yağ bezeleri oluşabilir. Yağ üretiminin eksik olması nedeniyle, yağ bezlerinde tıkanmalar olur, mila, kapalı komedon, derialtı yağ bezeleri ve kistler ortaya çıkabilir. Bu nedenle, cilt bakımına genç yaşlarda başlamanız ve cildinize uygun bakım yaptırıp, uygun ürün kullanmanız en akılcı olanıdır. Cilt bakımına başlama yaşı 20'li yaşlardır''dedi.

Doç.Dr.İbrahim Aşkar, kış aylarında desteğe ihtiyacı olan kuru ciltlerin bakımı konusunda da ikazda bulunarak, şu püf noktaları veriyor:

Cilt temizleme sütünü, masajla cildinize iyice yedirerek cildinizi temizleyin.

Peeling uygulamasını, cildinizin hassasiyeti ve kuruluğundan dolayı granülsüz peeling ile yapın.

10-15 dakika, cildinize buhar uygulayın.

Komedon (akne) pensi ile sıkma işlemini yapın.

Alkol oranı düşük olan bir tonik uygulayın.

Nemlendirici özelliği olan maskeler kullanın ve cildinize, nemlendirici serum, ampul ve krem uygulayarak cilt bakımınızı tamamlayın.