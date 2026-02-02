Kışın pencere açmak ısı kaybı değil... Uzmanlar 'şok havalandırma' yöntemini öneriyor!

Soğuk havalarda pencerelerin uzun süre yarı açık konumda bırakılması, sanılanın aksine yeterli hava değişimi sağlamaz. Bu yöntemle temiz hava girişi kısıtlı kalırken, pencere kenarlarındaki duvarlar ve eşyaların yüzey ısısı ciddi oranda düşer. Soğuyan duvarların tekrar ısıtılması kombinin daha fazla çalışmasına neden olur, ayrıca ısı farkından dolayı pencere kenarlarında yoğuşma ve küf oluşumu tetiklenir.

Bunun yerine önerilen "Şok Havalandırma" yönteminde; evin karşılıklı pencereleri ve balkon kapıları günde en az iki kez (sabah ve akşam), 5 ila 10 dakika süreyle sonuna kadar açılmalı. Yaratılan güçlü hava akımı, içerideki oksijensiz ve nemli hava kütlesini saniyeler içinde dışarı atarak temiz ve kuru havayla yer değiştirir. Süre kısa olduğu için, odadaki eşyaların, duvarların ve zeminin iç ısısı kaybolmaz.

Pencereler kapatıldıktan sonra, içeride kalan eşyalar ve duvarların sıcaklığı, yeni giren soğuk havayı hızla ısıtır. Fizik kurallarına göre "kuru hava, nemli havadan daha çabuk ısınır". Evdeki nem oranı düştüğü için kombi, ortamı ısıtmak adına daha az enerji harcar.

Sağlık açısından da kapalı ortamdaki karbondioksit, virüs ve ev tozu tahliyesi için bu yöntemin önemlidir. Özellikle yalıtımlı binalar nefes almaz, bu nedenle şok havalandırma bir tercih değil, zorunluluk olur.