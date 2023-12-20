Kışın soğuk duş almak bedeninize neler yapıyor? İşte soğuk suyun iyileştirici etkisi

Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:03

Güncelleme: 20.12.2023 - 16:17

Buz dolu fıçıya girme, dünyada pek çok ünlüyle ülkemizde ise Çağla Şıkel ile gündeme geldi. Buz banyosu ünlü isimlerin ardından sosyal medya sayesinde hızla yayılan bir trend haline geldi. Peki, soğuk suyun insan sağlığına etkisi nedir?

Soğuk su ile duş almanın faydaları çok eski zamanlardan beri bilinmekte. Farklı kültürlerde soğuk su şifa kaynağı olarak kullanılmaktaydı ancak 21.yy da artık doğadan daha da kopmamız ve stresli hayatın içinde sürekli konfor alanımızda kalmaya çalışmamız nedeniyle soğuk hava ve soğuk su ile ilişkimiz kesildi. Zihnimiz ve bedenimiz rahata alıştıkça daha da güçsüzleşti.

Doktorlar ve uzmanlar tarafından da önerilen soğuk duşların fiziksel ve zihinsel sağlığımıza birçok faydası var. İrade, Nefes ve Soğuk çalışmaları Eğitimeni Doruk Taraktaş soğuk su çalışmalarını faydaları ve nasıl başlamamız gerektiği konusunda şunları söylüyor.

“Soğuk suyun büyük bir iyileştirici gücü var, tabi doğru kullanıldığı taktirde. Her sabah soğuk kısa soğuk duşlar almak bir bütün olarak zihin ve bedenimizde büyük bir iyileşme ve gelişme sağlıyor. Zihin, beden soğuk suya adapte olmak için bir bütün olarak zaten sahip olduğu, ancak konfor alanımızda kalmaktan kullanmadığımız mekanizmaları çalıştırıyor ve bu adaptasyon sırasında salgılanan hormonlar ve diğer değişiklikler sağlığımızı arttırıyor.”

SOĞUK DUŞUN FAYDALARI

- Bağışıklık sisteminizi düzenleyerek çok güçlü ve iyi çalışan bir bağışıklık sistemi oluşturuyor.

- Bedendeki kronik stresi ve kronik enflamasyonu azaltıyor.

- Spor sonrası iyileşmeyi hızlandırıyor.

- Kalp damar dolaşım sistemi esnekliğini arttırarak kalp ve damar sağlığınız güçlendiriyor.

- Kan dolaşımını ve oksijenlenmeyi arttırıyor.

- Kilo kaybı sağlıyor.

- Şekeri düzenliyor

- Soğuk havalara karşı yüksek tolerans geliştiriyorsunuz.

- Dopamin, endorfin ve noradrenalin gibi iyi hal hormonları salgılanmasını sağlayarak çok güçlü, pozitif ve sağlıklı hissetmenize yardımcı oluyor.

- Metabolizmanız daha efektif çalışmaya başlıyor, sağlıklı bir mitokondriye sahip oluyor ve gün boyu çok enerjik hissediyorsunuz.

- Kahve rengi yağ hücreleriniz çoğalıyor.

- Zihinsel odaklanma olma beceriniz artıyor.

- Strese ve zorluklara karşı kararlı ve güçlü bir zihin yapısı oluşturuyorsunuz. Güçlü bir irade ile hayatın içinde zor zamanlarda adım atabilme, kontrolde ve dengede kalabilme beceriniz gelişiyor.

“Ancak en önemli iyileşme ve gelişmeyi zihinde yapıyor” diyen Taraktaş, bu iyileşme ve gelişmeyi “Hayatın içindeki kronik stres ve stres hormonlarına uzun süre maruz kalmak 21. yüzyılın ana problemi. Soğuk suyu bir metafor olarak alırsak, her sabah aldığımız soğuk duşlar aslında bir stres kaynağı. Soğuk su (yani kısa süreli stres) içinde kontrolde ve nefesimizde, odağımızda kalmak bizi hayatın içindeki stres kaynaklarına karşı da kontrolde ve güçlü kalabilme becerisi kazandırıyor. Strese karşı zihin ve beden toleransı artıyor ve kronik stresin bize verdiği zararı ortadan kaldırıyor, kısaca daha sağlıklı oluyoruz. Strese zihinsel ve bedensel bir stres tepkisi vermek yerine, konforsuzun içinde kontrolde kalmayı egzersiz ediyoruz” sözleriyle açıklıyor.