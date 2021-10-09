Kişisel hesabından 'öldü' paylaşımı yapılmıştı: Fenomen Banu Parlak'tan açıklama
Sosyal medya üzerinden yaptığı seslendirme şarkılarla adını duyuran Banu Parlak'ın öldürüldüğü iddia edildi. Parlak'ın kişisel Instagram hesabından 'Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir' denildi. Gelişmelerin ardından bir açıklama yayınlayan Parlak, “Saldırıya uğradığım doğru ama hayati tehlike yaşamadım” dedi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın öldüğü yönündeki iddia
sosyal medyaya bomba gibi düştü.
Arabada çektiği videolarla tanınan ve sonrasında kendi
güzellik merkezlerini açan Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
"HAİNCE BİR SALDIRA ÖLDÜRÜLDÜ"
Bir çocuk annesi Banu Parlak'ın Instagram hesabının hikaye
kısmından yapılan paylaşımda "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı
sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi.
“ARACIMA SALDIRIP TELEFONUMU ÇALDILAR"
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Parlak, saldırıya uğradığını doğruladı.
Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan, Parlak şunları
söyledi:
“İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler
tarafından ışıkta aracıma saldırı oldu. Telefonumu aldılar. Kim olduklarına
dahi hiçbir fikrim yok avukatlarım gerekli şikayetleri yapıyor. Çok bir şey
konuşamıyorum, annem de dahil herkes perişan olmuş. Telefonum da hattım da yok.
Çok fazla konuşamıyorum, gerekli açıklamaları yapacağım.”
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