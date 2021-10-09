Kişisel hesabından 'öldü' paylaşımı yapılmıştı: Fenomen Banu Parlak'tan açıklama

09 Ekim 2021 Cumartesi, 17:41

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın öldüğü yönündeki iddia sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Arabada çektiği videolarla tanınan ve sonrasında kendi güzellik merkezlerini açan Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

"HAİNCE BİR SALDIRA ÖLDÜRÜLDÜ"

Bir çocuk annesi Banu Parlak'ın Instagram hesabının hikaye kısmından yapılan paylaşımda "Sevgili Banu Parlak haince bir saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir" denildi.

“ARACIMA SALDIRIP TELEFONUMU ÇALDILAR"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Parlak, saldırıya uğradığını doğruladı.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan, Parlak şunları söyledi:

“İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıkta aracıma saldırı oldu. Telefonumu aldılar. Kim olduklarına dahi hiçbir fikrim yok avukatlarım gerekli şikayetleri yapıyor. Çok bir şey konuşamıyorum, annem de dahil herkes perişan olmuş. Telefonum da hattım da yok. Çok fazla konuşamıyorum, gerekli açıklamaları yapacağım.”