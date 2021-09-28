19 yaşındaki TikTok fenomeni yaşamını yitirdi
1.3 milyon takipçisi bulunan Tiktok fenomeni Gabriel Salazar 19 yaşında trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok’ta 'gabenotbabe' adıyla bilinen 19 yaşındaki Gabriel Salazar’ın Teksas’ta bir trafik kazasında trajik bir şekilde öldüğü bildirildi.
Ölümü resmi olarak doğrulanmayan fenomen Gabriel'in en yakın arkadaşlarından biri olan Rickey Flores, sosyal medya sayfasında üzüntüsünü, “Şuan nasıl hissettiğimi kelimelerle açıklayamam. Adamım seni şimdi geri almak için her şeyi yapardım kardeşim" ifadeleriyle belirtti.
Toplamda 1,3 milyon takipçisi bulunan Fenomen Gabriel’in cenazesi için bağış kampanyası düzenlendiği bildirildi.
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