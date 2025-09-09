Astronomi ile ilgilenenler Ay ve Güneş tutulmalarını takip ediyor. Peki, Kısmi Güneş tutulması ne zaman? Kısmi Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Parçalı veya kısmi Güneş tutulmasının ilki 29 Mart günü gerçekleşmişti. Sırdaki tutulma ise 21 Eylül'de yaşanacak. Tutulma saat 22:53'te başlayacak.

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

21 Eylül kısmi Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Büyük Okyanusun güneyi Antartika’nın kuzeyinden görülülebilecek.

Güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasından geçerek Dünya'nın üzerine bir gölge düşürmesiyle meydana gelir. Bazı bölgelerde Güneş ışığı tamamen veya kısmen engellenir. Ay, Güneş ve Dünya ile aynı düzlemde dönmediğinden bu durum ara sıra olur.