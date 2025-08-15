Kıtır kıtır, bozulmayan ev yapımı turşu nasıl kurulur? Kavanozda salatalık turşusu tarifi...

Kış hazırlıklarının vazgeçilmezi olan turşular, sofralarımızın en lezzetli eşlikçileri arasında yer alıyor. Özellikle kavanozda yapılan salatalık turşusu, hem pratikliğiyle hem de uzun süre dayanmasıyla dikkat çekiyor. Peki, evde katkısız ve doğal yöntemlerle kıtır kıtır salatalık turşusu nasıl yapılır? İşte bozulmayan, tam ölçülü salatalık turşusu tarifi...

Malzemeler (1 kg salatalık için):

- 1 kg küçük boy kornişon salatalık

- 1 yemek kaşığı kaya tuzu

- 1 çay bardağı üzüm sirkesi

- 5-6 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- Dereotu (isteğe bağlı)

- 5-6 adet nohut (fermantasyon için)

- İçme suyu (kavanozu dolduracak kadar)

- Cam kavanoz



Yapılışı:

1. Salatalıkları güzelce yıkayın, uçlarını kesin.

2. Cam kavanozun dibine nohut ve birkaç sarımsak yerleştirin.

3. Üzerine salatalıkları sıkıca dizin. Aralara sarımsak ve dereotu ekleyin.

4. Tuzu, şekeri ve sirkeyi ekleyin.

5. En son içme suyunu üzerine kadar doldurun.

6. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

7. Güneş görmeyen, serin bir yerde 7-10 gün bekletin.