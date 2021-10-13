Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Aşkı Memnu’dan 11 yıl sonra ilk defa aynı projede yer alacaklar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyordu. İddialara göre ikili 11 yıl sonra yeniden dizi projesi için bir araya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 16:24
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Aşkı Memnu’dan 11 yıl sonra ilk defa aynı projede yer alacaklar
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2008-2010 yılları arasında milyonlarca kişi tarafından izlenen Aşk-ı Memnu dizisi hala konuşuluyor.

Dizide Bihter ve Behlül karakteriyle kısa sürede isimlerinden söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yeni sezonda yer alacağı proje netleşiyor.

PROJE GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU’NA AİT

Camdaki Kız başta olmak üzere pek çok kitabı dizileştiren Gülseren Budayıcıoğlu'nun ‘Kral Kaybederse’ adlı eseri dizi oluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in ise yeni sezonda Kral Kaybederse isimli dizide yıllar sonra ilk kez beraber oynayacakları öne sürülüyor.

Ünlü isimlerin Kral Kaybederse dizisinde hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli değil.


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