Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir projeyle ekranlara dönüyor

Kıvanç Tatlıtuğ'un merakla beklenen dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2022 Cumartesi, 07:35
Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir projeyle ekranlara dönüyor
Abone Ol google-news

Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Kral Kaybederse" adlı eserinden uyarlanacak aynı adlı dizinin şimdilik raftan kalktığı, başrol için adı kulislerde geçen Kıvanç Tatlıtuğ’un da merakla beklenen dizi için uzun süredir görüşme yaptığı ve projeye sıcak baktığı konuşuluyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süre üzerinde çalışılan ve daha sonra beklemeye alınan dizinin hazırlıkları başladı.

OGM Pictures’ın imza atacağı dizinin kanalı Star TV oldu. Kanalın iddialı projeyi yeni yayın dönemi için hazırladığı öğrenildi.



Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler