Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir projeyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ'un merakla beklenen dizisinin yayınlanacağı kanal belli oldu.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun "Kral Kaybederse" adlı eserinden uyarlanacak aynı adlı dizinin şimdilik raftan kalktığı, başrol için adı kulislerde geçen Kıvanç Tatlıtuğ’un da merakla beklenen dizi için uzun süredir görüşme yaptığı ve projeye sıcak baktığı konuşuluyor.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süre üzerinde çalışılan ve daha sonra beklemeye alınan dizinin hazırlıkları başladı.
OGM Pictures’ın imza atacağı dizinin kanalı Star TV oldu. Kanalın iddialı projeyi yeni yayın dönemi için hazırladığı öğrenildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Siyasi ve ünlü isimlerden art arda 'Tarkan' paylaşımları
- Herzog’un Türkiye ziyareti öncesi kritik buluşma
- Babacan'dan Erdoğan'a 'ilginç' yanıt
- Altın fiyatlarında Ukrayna etkisi
- Dolar güne yükselişle başladı
- Tim Cook'un 99 milyon dolarlık ikramiyesine tepki
- İstismara uğrayan çocuklar suça da teşvik edilmiş!
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?