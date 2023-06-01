2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'meşaleli kutlama' açıklaması

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un meşaleler eşliğinde kutlama yaptığı görüntüler "Seçim sonucu kutlaması" olarak paylaşıldı. Yorumların ardından Tatlıtuğ'dan açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 12:10
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'meşaleli kutlama' açıklaması
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Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı iddiası gündeme gelmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ gündeme gelen görüntüler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

 Seçimin ardından meşale yaktığı iddiasını yalanlayan Tatlıtuğ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.



Kıvanç Tatlıtuğ meşale kutlama

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