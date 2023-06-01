Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'meşaleli kutlama' açıklaması
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un meşaleler eşliğinde kutlama yaptığı görüntüler "Seçim sonucu kutlaması" olarak paylaşıldı. Yorumların ardından Tatlıtuğ'dan açıklama geldi.
Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı iddiası gündeme gelmişti.
Kıvanç Tatlıtuğ gündeme gelen görüntüler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Seçimin ardından meşale yaktığı iddiasını yalanlayan Tatlıtuğ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.
27 Mayıs cumartesi günü, Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler.— Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) June 1, 2023
Yeni sezonda görüşmek üzere.
Sağlıkla kalın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Altaylı: Bahçeli böyle bir lafı boş yere etmez
- Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı?
- 3 eşli milletvekili parlamentoda!
- Aktif siyaseti bıraktığını duyuran Demirtaş'tan açıklama
- Peki bu terörün sahibi kim?
- AKP'li yetkililer açıkladı: Yeni kabinede sürpriz isim!
- Demirtaş aktif politikayı bıraktı
- Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatına büyük zam yapıldı
- Şok karar HDP'yi de sarstı: 'Birçok genel merkez oluştu'
- Bülent Ersoy’a davulcusundan tazminat davası!