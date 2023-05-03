Yayınlanma: 03.05.2023 - 23:55

Güncelleme: 03.05.2023 - 23:55

Kıvanç Tatlıtuğ'un başına talih kuşu... Emekli edecek servet kazandı.. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde başrol oyuncusu Olan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazandığı ücret dudak uçuklattı.



Snob Magazin'in haberine göre ünlü isim Ay Yapım imzalı projeden bölüm başına 1 milyon TL alıyor. Oyunculuk sektöründe daha önce uygulanmayan bir anlaşmaya imza atan Tatlıtuğ 20 bölümlük ücretini peşin aldı. Sektörde konuşulmaya başlanılan anlaşma ile ünlü isim 20 milyon TL'yi peşin almış oldu.



DİZİ KAÇ BÖLÜM SÜRECEK?

Cumhuriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre; Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi 30 bölüm sürecek. Dizi 30.bölümde final yaparak ekrana veda edecek.

YENİ ANLAŞMA YOK

Edinilen bilgiye göre ; Show TV ve Ay Yapım arasında yeni bir anlaşma yapılmadı. Dizi planlandığı gibi 30.bölümde final yaparak ekrana veda edecek.

SEZON FİNALİ YAKLAŞTI

Haziran öncesinde sezon finali yapacak olan Aile dizisi Eylül ayında ise yeni bölümleriyle ekranda olacak.