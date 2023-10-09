Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı: Oğlu ile benzerlikleri gündem oldu

Yayınlanma: 09.10.2023 - 11:03

Güncelleme: 09.10.2023 - 11:03

2016 yılında modacı Başak Dizer ile evlenen Kıvanç Tatlıtuğ, evliliğiyle sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez anne baba olan çift oğullarına ‘’Kurt Efe’’ ismini vermişti.

Geçtiğimiz günlerde oğlu ile görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Kurt Efe'yi gören herkes ‘’Aynı babası’’, ‘’Babasının kopyası’’ yorumunu yapmıştı.

Görenler; ‘’Kurt Efe sandım’’, ‘’Oğlu aynısı’’, ‘’Nasıl bu kadar benzer’’ gibi yorumlar yaptı.