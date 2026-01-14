Kıyafet özgürlüğünün olmadığı yerler: En katı giyim kurallarına sahip 7 ülke

Dünyanın farklı bölgelerinde giyim, yalnızca bireysel bir ifade biçimi olarak görülmüyor; kimi zaman kültürel değerlerin, kimi zaman da hukukun bir parçası haline geliyor. Özellikle Orta Doğu ve Asya’nın bazı ülkelerinde uygulanan katı kurallar, hem yerel halkın hem de turistlerin günlük yaşamını doğrudan etkiliyor. İşte dünya genelinde en sıkı giyim kurallarına sahip 7 ülke ve bu kuralların ardındaki nedenler…

1. SUUDİ ARABİSTAN

Uzun yıllar kadınlar için kamusal alanda abaya giymek zorunluydu. Son dönemde bazı esneklikler getirilse de, “mütevazı giyim” hâlâ yasal bir beklenti. Omuzları ve dizleri açıkta bırakan kıyafetler özellikle kadınlar için sorun yaratabiliyor. Erkekler için de şort ve atletle dolaşmak hoş karşılanmıyor.

2. İRAN

Kadınlar için başörtüsü (hijab) yasal zorunluluk. Saçın büyük bölümünün kapatılması ve vücut hatlarını belli etmeyen kıyafetler giyilmesi bekleniyor. Kurallara uymayanlara para cezası, gözaltı ve sosyal yaptırımlar uygulanabiliyor.

3. AFGANİSTAN

Taliban yönetimi altında giyim kuralları son derece katı. Kadınların neredeyse tamamen örtünmesi bekleniyor. Erkekler için de sakal uzunluğu ve “Batılı” kıyafetler konusunda sınırlamalar mevcut.

4. KUZEY KORE

Giyim devlet tarafından dolaylı biçimde denetleniyor. “Batılı” moda unsurları, dar kotlar, kısa etekler ve boyalı saçlar hoş karşılanmıyor. Uygunsuz bulunan kıyafetler ideolojik suç kapsamında değerlendirilebiliyor.

5. SUDAN (BAZI BÖLGELER)

Resmî yasalar gevşemiş olsa da, muhafazakâr bölgelerde kadınların dar veya kısa kıyafetler giymesi hâlâ ciddi toplumsal baskı ve yaptırımlara yol açabiliyor. “Ahlak yasaları” yerel düzeyde uygulanabiliyor.

6. ENDONEZYA – ACEH BÖLGESİ

Endonezya genelinde özgürlükler daha geniş olsa da Aceh eyaletinde şeriat kuralları geçerli. Kadınlar için başörtüsü, erkekler için de belirli giyim sınırları bulunuyor. Kurallara uymayanlar kamuya açık cezalarla karşılaşabiliyor.

7. MALDİVLER (YEREL ADALAR)

Turistik resort adalarında özgürlük varken, yerel adalarda diz üstü şort, askılı tişört ve bikini yasak. Hem kadınlar hem erkekler için “mütevazı giyim” bekleniyor; turistlerin bile bu kurallara uyması isteniyor.