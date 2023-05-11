Kızartma bu teknikle yapılırsa hem yağ çekmiyor hem de ev kokmuyor

Yayınlanma: 11.05.2023 - 21:49

Güncelleme: 11.05.2023 - 21:49

Patates kızartması, dilimlenmiş patatesin kızgın yağda kızartılmasıyla yapılan bir yiyecektir. Hangi ülkede olursa olsun her ülkenin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır.

Kızartma yaparken yağ çekmesini istemiyorsanız işte aklınızda bulunması gereken püf noktalar... Kızartma yaparken yağ çekmesini önlemek ve evi kokutmadan yapmak için bazı püf noktaları vardır. İşte size yağ çekmeden ve evi kokutmadan kızartma yapmanın püf noktaları:

1. Yağ sıcaklığı: Kızartma yaparken, yağın sıcaklığı çok önemlidir. Yağın sıcaklığı doğru olduğunda, yiyecekler hızlıca pişer ve yağa fazla nüfuz etmez. Yağın sıcaklığı 170-180 derece arasında olmalıdır.





2. Malzeme hazırlığı: Kızartma yapmadan önce, yiyecekleri hazırlayın. Yiyecekleri aynı boyutta kesin ve fazla suyunu alın. Bu, yiyeceklerin yağa nüfuz etmesini engelleyecektir.





3. Un kullanımı: Yiyecekleri kızartmadan önce, una bulayın. Un, yiyeceklerin yağa nüfuz etmesini engeller ve kızartma işlemi sırasında yiyeceklerin şeklini korur.

4. Fırında pişirme: Bazı yiyecekleri fırında pişirebilirsiniz. Fırında pişirme, yağ kullanmadan yiyecekleri kızartmanın harika bir yoludur. Yiyecekleri fırında pişirmeden önce, üzerlerine biraz zeytinyağı veya sıvıyağ sürün.





5. Kağıt havlu: Kızartma işlemi bittikten sonra yiyecekleri kağıt havlu üzerine koyun. Bu, fazla yağın emilmesini sağlar ve yiyeceklerin daha hafif olmasını sağlar.





PEKİ FIRINDA NASIL PATATES KIZARTILIR?

Habertürk tarafından paylaşılan fırında patates kızartması tarifi de hoşunuza çok gidecektir.

Baharatlı Patates Kızartma Malzemeler:

6 adet patates

Kızartmak için: Ayçiçek yağı

Baharat Karışımı için:

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Sumak

Kekik

Biberiye

Baharatlı Patates Kızartması Yapılışı:

Patatesleri öncelikle yıkayın.

Ardından elma dilimi şeklinde doğrayın.

Baharatların hepsini bir kâse içerisinde karıştırın.

Doğradığınız bütün patatesleri baharatlı karışımın içerisine bulayıp iyice karıştırın.

Baharatladığınız patatesleri kızgın yağ içerisinde altın sarısı olana dek kızartın.

Fazla yağını kâğıt havlu yardımıyla alarak sıcak olarak servis yapın.

önemli uyarı: Patates kızartması yaparken filizlenmemiş patatesleri kullanmaya dikkat edin. Ayrıca patateslerin siyahlaşmamış olmamasına da dikkat edin.

Dilerseniz patateslerinizi soğuk suda bekletirken sodalı suda da bekletebilirsiniz. Soda veya maden suyu da patateslerinizin çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır.