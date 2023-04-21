Kızı darbedilmişti: Defne Samyeli'den yeni açıklama
Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından darbedildiği iddialarını doğrulamasının ardından yeni bir açıklama yaparak "Yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı" dedi.
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından şiddete maruz kaldığı gündem olmuştu.
Geçen günlerde Etiler’de görüntülenen Samyeli, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim yeterli" ifadelerini kullanmıştı.
Defne Samyeli, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Samyeli, şu ifadeleri kullandı:
"Kızım Derin Talu'nun, Emircan Şahin tarafından darp edildiğine dair haber doğrudur. Ailemizi çok derinden sarsan bu olay sonrası bir anne olarak benim için en önemlisi çocuğumun psikolojik ve fiziksel sağlığı. Süreci bu hassasiyetle geçirmeye gayret ediyoruz.
Şiddetin hiçbir türlüsü tolere edilemez. Kadına, çocuğa, herhangi bir canlıya şiddetin karşısında olmak, onunla en kuvvetli şekilde mücadele etmek birey olarak her birimizin sorumluluğu. Şiddeti yok sayıp, tolere edip, halı altına süpürdükçe bir sonraki çocuğumuzun, kardeşimizin hayatını tehlikeye atıyoruz.
"BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"
Emircan Şahin hakkındaki yasal sürecin başlatılması kızım Derin Talu'nun rızasına bağlı bir konu. Ben onun iradesine paralel olarak bunun bizzat takipçisi olacağım. Kamuoyundan ve değerli basın mensubu arkadaşlarımdan bir anne olarak ricam, bu süreci kızımın herhangi bir soru ve yorumla yıpratılmadan geçirmesi. Yıpratılmasın ki, erkekler tarafından şiddete maruz bırakılan ünlü ünsüz bütün kızlarımız, kadınlarımız, basında da ikinci bir mağduriyete uğrama korkusu olmadan haklarını arayabilsinler. Gereken bütün açıklamaları ben yapacağım; anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim"
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Keramet ihalede: Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...
- YSK'den 'sandık kurulları' kararı: 3 parti yok!
- 'Bu ülkenin İçişleri Bakanı konuşuyor!'
- Önce bir yılda yüzde 100'ün üzerinde zam, sonra 'müjde'
- Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu videolar üzerinden hedef aldı
- Dünyanın en büyük roketi havada patladı
- İngiltere, Erdoğan'ın 'denizaltı' iddialarını yalanladı!
- AKP'nin ilçe binasına silahlı saldırı!
- Kılıçdaroğlu, Memur Teoman'ı ziyaret etti
- TRT'de canlı seçim namazı