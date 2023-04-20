Defne Samyeli, şiddet iddialarını doğruladı: Kızım darp edildi!
Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından şiddete maruz bırakıldığı yönündeki iddiaları doğruladı. Samyeli, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim yeterli" dedi.
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun Emircan Şahin tarafından şiddete maruz bırakıldığı iddiaları hakkında konuştu.
Milliyet'in aktardığı habere göre, Samyeli, önceki gün Etiler’deki bir mekana giriş yaparken görüntülendi.
Şiddet iddiaları hakkında konuşan Samyeli, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim yeterli" ifadelerini kullandı.
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