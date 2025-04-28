Kızıl Goncalar final yaptı, Mert Yazıcıoğlu imaj değiştirdi

Yayınlanma: 28.04.2025 - 17:26

Güncelleme: 28.04.2025 - 17:27

NOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızıl Goncalar final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanırken, dizide ‘Cüneyd Efendi’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu da hemen imajını değiştirdi.

Dizide uzun sakallarıyla rol alan Yazıcıoğlu, final bölümünün çekiminin tamamlanmasının ardından sakallarını kestirdi.

SAKALLARINI KESTİ

Uzun zamandır sakallı görüntüsüyle akıllarda yer edinen ünlü oyununun yeni hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sakalsız hali çok beğenilen Mert Yazıcıoğlu’nun yeni bir projede yer alıp almayacağı da merak konusu oldu.

AFRA DA SAÇINI BOYATMIŞTI

Yazıcıoğlu’nun eski sevgilisi Afra Saraçoğlu da kısa süre önce Yalı Çapkını dizisinin final vererek veda etmesinin ardından saçlarını sarıya boyatmıştı.

Afra Saraçoğlu’nun yeni saçları hem beğenilmiş hem de eleştiri toplamıştı.