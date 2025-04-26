Kızıl Goncalar'ın finalinde büyük sürpriz

NOW TV’nin fenomen dizisi Kızıl Goncalar’ın yayınlanan final bölümü fragmanı şimdiden seyircileri heyecanlandırdı. Pazartesi akşamı son kez ekrana gelecek dizide, diziye veda eden Özcan Deniz’in canlandırdığı ‘Doktor Levent’ karakterinin de flashback sahneleriyle yer alacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Kızıl Goncalar'ın finalinde büyük sürpriz
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:10

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük dikkat çeken dizi Kızıl Goncalar, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Finale geri sayım başlayan dizi şimdiden ‘mutlu son’ beklentileri oluşturdu.

ÖZCAN DENİZ DE FİNALDE

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizini final bölümünde hayranları bekleyen bir sürpriz de yer alacak.

Diziye geçen hafta ölerek veda eden, Özcan Deniz’in hayat verdiği ‘Doktor Levent’ karakteri de final bölümde yer alacak.

MUTLU SON

Büyük finali pazartesi akşamı ekrana gelecek Kızıl Goncalar’da 2 düğün birden yaşanacak.

Dizinin başrolleri Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği ‘Cüneyt Efendi’ ve Mina Demirtaş’ın hayat verdiği ‘Zeynep’ karakterinin finalde nikah masasına oturduğu görüldü.


Etiketler: #Kızıl Goncalar #Kızıl Goncalar final

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