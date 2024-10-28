Kızıl Goncalar’a ‘doktor Kadir’ geliyor

Yayınlanma: 28.10.2024 - 20:51

Güncelleme: 28.10.2024 - 20:51

Kızıl Goncalar dizisine başarılı bir isim konuk oluyor.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Barış Yurtsever, Kızıl Goncalar’a psikolog doktor Kadir rolüyle konuk olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Şerif Erol, Duygu Sarışın ve Tolga Tekin’i buluşturan dizinin kadrosuna yakında yeni oyuncular katılacak ve bir de ayrılık yaşanacak.