Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu!

NOW dizisi Kızıl Goncalar'ın 2. sezon yayın tarihi belli oldu.

Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 14:50

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay oturuyor. Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen dizilerinden olan Kızıl Goncalar'ın oyuncu kadrosunda Deniz ve Namal'ın yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Tolga Tekin, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş ve Yakup Turgut yer alıyor.

İlk sezonu 19 bölümden oluşan dizi, 18. bölümünde 10,96 reytingle en yüksek seviyesine ulaştı. 

Kızıl Goncalar 30 Eylül Pazartesi tarihinden itibaren yeniden izleyicisi ile buluşacak.


Etiketler: #Kızıl Goncalar #NOW TV #özgü namal #özcan deniz

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