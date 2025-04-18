Kızıl Goncalar’a veda: Son set günü duygu dolu anlara sahne oldu

Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:31

Güncelleme: 18.04.2025 - 10:31

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin gibi güçlü isimlerin bir araya geldiği "Kızıl Goncalar" dizisi için setin son günü yaşandı. Başından beri iki sezon olarak planlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan fenomen dizi için son kez sete çıkıldı ve final sahneleri çekildi.

VEDA PASTASI KESİLDİ

Dizinin son çekim gününde, yapımcı Faruk Turgut’un da katıldığı özel bir veda etkinliği düzenlendi. Tüm oyuncular ve set ekibinin bir araya geldiği etkinlikte pasta kesilerek başarılı projeye veda edildi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte ekip, bir arada çalışmanın gururunu ve hüznünü paylaştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Kızıl Goncalar ekibinin projeye veda ettiği o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Dizinin hayranları, “Bu ekiple yeni dizi gelsin”, “Çok iyi bir diziydi”, “Dizi tarihine geçti” gibi yorumlarla projeye olan sevgilerini dile getirdi.