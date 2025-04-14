Kızıl Goncalar yeni bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 14.04.2025 - 23:42

Güncelleme: 14.04.2025 - 23:42

Kızıl Goncalar dizisi 44. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Kızıl Goncalar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZIL GONCALAR DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Cüneyd'in Meryem'i post vazifesine layık görmesiyle tarikatta büyük bir huzursuzluk baş gösterir. Haber yayılınca Meclis-i Meşayih’teki tartışmalar da şiddetlenir. Sadi Hüdayi'nin Meryem’in mürşid olmasına kıyasıya karşı çıkması, onun Cüneyd'e olan güvenini de sarsarken, Meryem henüz kararını vermemiştir. Meryem hem ailesini hem de tarikatı koruma arzusuyla ikiye bölünürken durumu kabullenmekte zorlanan Mira’nın gelecek kaygıları derinleşir. Cüneyd’i destekleyen Zeynep ise annesinin mürşide oluşunun kadınlara güç vereceğini savunur.

Sadi Hüdayi, Cüneyd’in tarikatı lağvetme ve Meryem’i posta oturtma planlarını delilik olarak nitelendirince Cüneyd'in akıl sağlığı sorgulanır ve tehditler de ete kemiğe bürünmeye başlar. Meclis-i Meşayih’in sözcüsü Mahmut, Sadi Hüdayi’yi sıkıştırırken Levent de eşini ve ailesini kendisiyle konuşmadan ateşe atan Cüneyd’e kırgındır. Etrafında olan onca şeyin aksine Meryem ise Fanilerin huzurundan, Cüneyd ve amcasının hızla düşmanlığa dönüşen kavgasını sona erdirmekten başka bir şey düşünmemektedir.

Nihayet, Sadi Hüdayi’nin Cüneyd’le tüm şeyhlerin huzurunda yüzleşme teklifiyle ikili son kez karşı karşıya gelirken aklında bu meseleyi sonsuza dek çözmek olan Şeyh Mahmut, Naim’in kapısını çalacaktır. Meryem tüm suların durulmasını sağlayacak bir adım atsa da Cüneyd’in tüm ülkede ses getiren kararı, Meryem’i namlunun ucuna oturtacaktır.

KIZIL GONCALAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Meryem ve Levent hastanede amansız bir yaşam mücadelesine başlarken Cüneyd gözünü tamamen karartmıştır. Zeynep ve Mira ailelerinin yok olmasının korkusuyla baş etmeye çalışırken intikam ateşi ve suçluluk duygusuyla Selim’in peşine düşen Cüneyd’i, ona çok ihtiyaç duyan Zeynep’in sözleri de durduramayacaktır. Levent kendine gelirken, Sadi Hüdayi de olanların perde arkasını anlamaya ve Cüneyd’i kontrol altında tutmaya çabalar.

Tekkenin hanımları Meryem’in vurulmasıyla kenetlenseler de yaşananlar herkesi korkutmuştur. Naim de hem Meryem’le geçmişindeki günahlarını sorgulamakta hem de pişmanlıkla kavrulmaktadır. Meryem’in durumu kötüleşince Mira, kalp nakline ihtiyaç duyan annesinin kurtuluşunu için tehlikeli bir adım atmaya hazırlanır. Zeynep, tıpkı Cüneyd gibi onu da dizginlemek zorundadır.

Cüneyd, Mahmut’un adamı Erhan’ı ararken Sadi’nin tüm çabalarına rağmen geri adım atmaz ama yaptıklarıyla yüzleşme arifesindeki Selim’in yerini bulmak için daha fazlasına ihtiyacı vardır. O an geldiğinde Cüneyd hayati bir karar vermek zorundadır. Ancak Meryem’in durumu kritik bir hale gelince, daha da acımasız bir seçenek Levent’in önüne sunulur. Levent Alkanlı şimdi, hayat boyu kendisinin, muhtaç olduğu Cüneyd’in ve son nefesini vermek üzere olan Meryem’in doğru bildiği her şeyin yıkılması pahasına isyan etmek ya da kadere teslim olmak arasında bir seçim yapmak zorundadır.