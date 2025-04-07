Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi! İşte nedeni...

Bayram tatilinin ardından birçok dizi yeni bölümleriyle dönerken, bazı diziler yayınlanmamıştı. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünü bekleyen seyirciye kötü haber geldi. Kızıl Goncalar, 7 Nisan akşamında yayınlanmayacak. İşte nedeni...

Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü iptal edildi! İşte nedeni...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:24

Kadrosunda Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı, geçtiğimiz sezonun dikkat çeken dizilerinden Kızıl Goncalar, hikayesi ve karakterleriyle büyük ilgi görmüştü. Ancak yeni sezona bomba gibi düşen dizinin 7 Nisan pazartesi akşamı yayınlanmayacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü, dizinin bölüm maliyetlerini karşılamak için yeterli reklam gelirini elde edememesi nedeniyle ekranlara gelmeyecek.

Bu durum, Kızıl Goncalar'ın yanı sıra, Arka Sokaklar, Şakir Paşa Ailesi, Deha ve Can Borcu gibi diğer dizilerde de yaşanmıştı. Söz konusu diziler, yayın kuşağı boyunca bölüm maliyetlerini karşılayacak kadar reklam geliri elde edemedikleri için yayınlanmamıştı.


Etiketler: #Kızıl Goncalar

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